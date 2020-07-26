Лима, , 05:48 — REGNUM Правительство Перу изучает возможность введения новых, более жестких мер по противостоянию угрозе коронавирусной инфекции, сообщил глава перуанского минздрава Пилар Маззетти в ходе брифинга.

«Мы наблюдаем за цифрами. Снова начался рост», — заявил он.

Глава минздрава Перу не исключил, что карантинные ограничения могут быть введены в тех районах страны, где наблюдается устойчивый рост числа зараженных коронавирусом нового типа.

По последним данным, в Перу зафиксировано 379 884 случая заражения новым коронавирусом. С начала пандемии вылечились 263 130 пациентов, еще 18 030 с болезнью не справились и скончались. В настоящее время в стране 13 043 активных случая заболевания COVID-19.

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