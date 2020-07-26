Мехико, , 03:51 — REGNUM В Мексике за минувшие сутки скончались 729 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского министерства здравоохранения.

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Мексике выросло до 43 374 человек. Также за 25 июля в стране выявили 6751 новый случай заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии на мексиканской территории подтвердили 385 036 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Мексике скончались 737 пациентов с COVID-19. Также за 24 июля в стране выявили 7573 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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