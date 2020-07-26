Лусака, , 00:28 — REGNUM В Замбии за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 472 человека, сообщает пресс-служба замбийского минздрава.

Всего с начала пандемии в этой африканской стране подтвердили 4328 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в Замбии скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число жертв осложнений COVID-19 выросло до 139.

Правительство Замбии уже объявило о намерениях ввести жесткие ограничения в тех районах, где выявлены вспышки заболевания. Одной из причин бурного роста числа зараженных стало, по мнению минздрава Замбии, стало несерьезное отношение жителей страны к соблюдению санитарных норм.