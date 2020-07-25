Рамалла , , 18:57 — REGNUM За минувшие сутки на территории Палестины от COVID-19 и связанных с ним последствий скончался один пациент. Об этом 25 июля рассказала министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела на пресс конференции.

«Один гражданин (от COVID-19 за сутки) скончался», — заявила она.

Также глава минздрава страны рассказала, что за этот же период в Палестине было выявлено 382 новых случая заражения коронавирусом и в результате их суммарное количество достигло 12 794.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии сообщило, что общее число выявленных в стране подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло более чем на 48 тысяч и превысило 1,3 млн.

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