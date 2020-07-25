Нью-Дели, , 17:53 — REGNUM Общее число выявленных в Индии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло более чем на 48 тысяч и превысило 1,3 млн. Об этом 25 июля сообщает индийское министерство здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, за последние сутки в стране выявили 48,9 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2. Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 757 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 31 358.

При этом уточняется, что в настоящее время в Индии 849 431 человек вылечились от COVID-19, 32 223 из которых — за минувшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве Азербайджана сообщили, что в стране общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 321 и достигло 29 633.

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