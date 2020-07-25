Минск, , 13:48 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 25 июля число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 67 002, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии.

Всего за период эпидемии выздоровели 60 092 инфицированных, умерли 530 человек.

В республике провели в общей сложности 1 241 624 теста для выявления инфекции.

За сутки в Белоруссии провели 10 940 тестов на коронавирус и зарегистрировали 156 новых случаев инфицирования. 337 человек за минувшие сутки выздоровели, шесть — умерли.