Токио, , 12:47 — REGNUM Издательство Viz Media планирует в 2021 году выпустить сборник интервью бывшего президента Nintendo Сатору Иваты. Об этом 35 июля сообщил портал Game Rant.

Сборник будет называться Iwata Asks, что можно перевести, как «Ивата спрашивает», в нём будут содержаться все интервью, которые покойный глава Nintendo брал у разработчиков и сотрудников компании в период с 2006 по 2015 годы. Таким образом он давал возможность поклонникам Nintendo взглянуть на внутренюю жизнь производителя консолей и создателя видеоигр.

Напомним, Сатору Ивата ушёл из жизни 11 июля 2015 года. Он сменил Хироси Ямаути на посту президента в 2002 году. Под его руководством компания разработала такие консоли, как Nintendo DS и Wii, а в 2009 году она достигла рекордных показателей прибыли.

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