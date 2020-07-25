Тегеран, , 08:57 — REGNUM 24 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа около 215 иранцев погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Пресс-секретарь отметила, что с учетом 215 новых смертей общее число погибших в стране от COVID-19 возросло до 15 289. «За последние 24 часа было обнаружено около 2489 новых случаев заражения опасным вирусом, около 1504 человек были госпитализированы», — сказала она.

По словам Лари, в общей сложности 286 523 иранца были подвержены по стране заражению COVID-19, причем около 249 212 из них были выписаны из больниц или выздоровели от этой болезни.

«Около 3 653 заразившихся пациентов находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — подчеркнула пресс-секретарь.