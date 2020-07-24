Фриско, США, , 22:00 — REGNUM Компания Gearbox сообщила, как именно она планирует отпраздновать годовщину Borderlands. Она опубликовала объявление 24 июля на своей официальном сайте.

Празднование начнётся 30 июля 2020 года. В течение недели разработчики будут проводить в игре различные мини-мероприятия. В частности, зрители ECHOcast Twitch будут получать больше добычи в редких сундуках.

В какой-то момент в течение ограниченного времени создатели игры будут добавлять в игру легендерные предметы. Затем в Borderlands 3 будут чаще появляться монстры с редким «лутом» (падающие из них игровые ценности).

Напомним, фактически продажи Borderlands 3 начались 1 августа 2019 года. Она является пятой по счёту игрой франшизы.

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