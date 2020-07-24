Москва, , 21:13 — REGNUM В Сети появилось видео, где мужчина в футболке с надписью Migrants lives matter чистит ноги рабочему в униформе коммунальных служб.

Автор записи, 39-летний житель Москвы Александр А., представившийся креативным директором, генератором идей и писателем, заявил, что создаёт движение Migrants lives matter (созвучно с американским Black lives matter).

«Все должны быть наделены равными правами и возможностями. Ко всем надо относиться с уважением», — написал он.

Под роликом пользователи оставили сотни комментариев, большинство из которых несут критическое содержание. Люди высказывают мнение, что акция не имеет ничего общего с равными правами и уважением.