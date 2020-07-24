Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление правительства, согласно которому в регионе изменены ограничительные меры, установленные в связи с коронавирусом. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, Всеволожский и Тосненский районы из «красной» перешли в «желтую» зоны, а Тихвинский наоборот, перешел из «зеленой» в «желтую» зону.

Помимо этого, в регионе разрешено открыться кафе и ресторанам, однако, когда в «красной» они могут работать только навынос или предоставлять услуги на летних верандах и террасах, в остальных услуги питания можно оказывать внутри помещения, но с оговоркой, что залы должны быть заполнены на 50%, а между столиками соблюдаться дистанция в 1,5 метра.

Также к работе могут вернуться все спортивные тренировочные мероприятия, которые теперь разрешены на территории всей области. Однако в «красной» зоне — без выезда спортсменов с тренировочных баз.

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