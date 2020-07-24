Алма-Ата, Казахстан, , 15:58 — REGNUM В Алма-Ате правоохранительные органы изъяли более 100 тонн поддельных упакованных лекарственных препаратов, сообщили 24 июля в пресс-службе прокуратуры города.

Сотрудники прокуратуры совместно с департаментом экономических расследований обнаружили подпольный цех по производству фальшивых лекарств. Установлена также типография по изготовлению упаковок и склад.

Отмечается, что 1 тыс. упаковок медикаментов и 8,5 млн медицинских масок переданы в управление здравоохранения города.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 13 июля сотрудники полиции в Казахстане изъяли лекарства и индивидуальные средства защиты на общую сумму 16,6 млн тенге ($40,2 тыс. по курсу на 13 июля).

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