Кейптаун, , 16:09 — REGNUM Посредством использования свето-шумовых гранат и водяных пушек были разогнаны сотрудниками полиции в Кейптауне протестующие против карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 24 июля сообщает телеканал eNCA.

Ранее 24 июля протестующие, представляющие сферу услуг и ресторанного бизнеса, которые недовольны введением режима изоляции, негативно сказывающегося на данном секторе экономики, начали движение от здания парламента республики при соблюдении необходимых мер предосторожности.

«Мы соблюдали социальную дистанцию, …держали плакаты и через несколько минут, примерно в 10:00, к нам пришла полиция. И уже в 10:05 они по нам стреляли из водометов», — приводит телеканал слова представительницы одной из участниц протеста Эш Перремор.

Также она рассказала, что перед этим полиция сделала участникам протестной акции предупреждение, чтобы они разошлись в течение пяти минут, однако последние не стали расходиться, так как считают, что у них «есть право там находиться».

При этом известно, что в акции принимали участие до 200 человек и что участники акции подавали уведомление о ней в мэрию, однако так и не получили на него ответа.

Напомним, что кафе и рестораны в ЮАР могут работать только со строгим соблюдением карантинных мер, при этом торговля алкоголем в них запрещена.