Москва, , 14:51 — REGNUM Правительство РФ руководствовалось рядом критериев для возобновления международных перелётов с рядом стран. Об этом 24 июля сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она рассказала, что было дано поручение авиационным властям по проработке вопроса о возобновлении авиасообщения, а также Роспотребнадзору, который должен был оценить, какие страны могут попасть в такое возобновление.

«Проведя соответствующую работу, сегодня мы можем сказать, что это пока три страны. Почему это три страны? Потому что мы относимся весьма аккуратно, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к появлению новых завозных случаев на территории РФ», — сказала вице-премьер.

По её словам, также повлияло на выбор соответствие критериям, специально разработанным десять дней назад. Среди них — 40 случаев COVID-19 в течение 14 дней на 100 тыс. населения страны, это не более 1% за тот же срок суточного прироста новых случаев, а также не более единицы коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа Россия возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией, а также Танзанией.