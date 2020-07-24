Саратов, , 14:57 — REGNUM По информации минздрава Саратовской области с начала пандемии в регионе скончались 55 пациентов с коронавирусом. Новой жертвой инфекции стала 58-летняя женщина.

Пациентку доставили в больницу в тяжелом состоянии. На протяжении пяти суток она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом больной считалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь проходила с развитием острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Также пациентка имела ряд сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет II типа и артериальную гипертензию.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 24 июля коронавирус выявили у 8725 человек, выздоровели с начала пандемии 5159 человек.

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