Саратов, , 09:35 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 24 июля коронавирус выявили у 8725 человек, за сутки положительные тесты получили еще 94 пациента. Выздоровели с начала пандемии 5159 человек, за сутки — 102 саратовца. С момента наблюдения скончались 54 пациента, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 17 человек, в 75 случаях — заражение из неустановленных источников, двое прибыли с признаками ОРВИ с других территорий.

Больше всего зараженных среди лиц в возрасте старше 60 лет — 37 человека, трое несовершеннолетних детей.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 243,6 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,5 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что коэффициент заболеваемости коронавирусом в Саратовской области составляет 1,1. Региональные власти по-прежнему не могут приступить ко второму этапу снятия ограничений. область не может выйти с первого этапа с начала июня. Ежедневный прирост заболевших — около сотни.

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