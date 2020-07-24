Тбилиси, , 11:48 — REGNUM В Грузии за последние сутки выявлено 19 новых случаев коронавируса, в том числе восемь из них — среди работников так называемой ярмарки в поселке Лило, на окраине Тбилиси. Об этом журналистам сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

По ее же информации, пять случаев было выявлено в результате массового тестирования населения в поселке Гачиани Гардабанского муниципалитета, два случая считаются импортированными, в том числе один подтвержден у водителя грузового автомобиля, один случай выявлен у медперсонала. А происхождение и источник заражения еще трёх пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» неизвестны, и эпидемиологи работают над изучением их возможных контактов.

Решение о выборочном тестировании работников ярмарки в Лило было принято после того, как в Гардабани возник новый очаг распространения коронавируса. Многие жители сел этого муниципалитета торговали в Лило и на других рынках столицы и региона.

23 июля в Лило было протестировано около 30 человек, в результате чего было выявлено четыре носителя, затем было принято решение о проведении на этой ярмарке масштабного тестирования и скрининга.

Один случай коронавируса был выявлен на аналогичной ярмарке в Кутаиси. Идентифицированы все контакты пациента, контактировавшие помещены на карантин либо находятся в режиме самоизоляции.

Всего в Грузии на данный момент фиксируется 1104 случая заражения коронавирусом, 912 из заразившихся выздоровели, 16 скончались.

Резкий рост выявления зараженных коронавирусом в Грузии наблюдается последние несколько дней.