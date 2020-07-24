Ставрополь, , 11:32 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к 11:00 24 июля достигло 7451, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки выявлен 131 носитель инфекции — это наивысший показатель за последние семь дней.

Отметим, что со второй декады июля на Ставрополье наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. В течение девяти из последних 13 дней в крае было зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусом, а 17 июля этот показатель достиг отметки в 141.

Выздоровели на Ставрополье 4837 пациентов с подтвержденным COVID-19, 65 из них были сняты с медицинского наблюдения накануне. Таким образом, к настоящему времени в крае болезнь победили почти 65% заразившихся коронавирусом.

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