Ставрополь, , 09:20 — REGNUM COVID-19 на Ставрополье продолжает уносить жизни: к утру 24 июля в крае зарегистрировано 140 случаев летального исхода. За минувшие сутки в регионе умерли три человека с подтвержденным диагнозом, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

По общему числу случаев смерти после заражения коронавирусом нового типа Ставрополье среди регионов Северного Кавказа находится на втором месте, вслед за Дагестаном. С начала текущего месяца жертвами COVID-19 в крае стали уже 42 человека, летальные случаи фиксируются практически ежедневно.

Напомним, Ставрополье по-прежнему находится на первом этапе снятия ограничений, введенных на фоне пандемии. При этом режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят с 11 июня, но он все еще действует для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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