Пенза, , 11:17 — REGNUM В Пензенской области по данным на 24 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 6198 человек. За сутки выявили еще 44 положительных теста на SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 5364 человека, за сутки — 19 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 77 пензенцев, за сутки — еще один человек.

Очередной жертвой коронавируса стала 63-летняя женщина, имевшая ряд сопутствующих заболеваний. Информацию о новом смертельном случае разместила руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пензенский областной клинический центр крови с июня ведет заготовку крови с антителами к SARS-CoV-2. На сегодняшний день уже заготовлено 122 дозы плазмы (28,42 л). По заготовке и переливанию антиковидной плазмы регион вышел на второе место в ПФО.

Читайте также: В Татарии отмечен рост числа пациентов с вирусной пневмонией