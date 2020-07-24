Казань, 24 июля 2020, 09:39 — REGNUM В Татарии растет количество пациентов с выявленной вирусной пневмонией. Причиной роста заболеваемости является увеличение количества качественных исследований. Такое объяснение дал замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
По словам представителя минздрава, доля вирусных пневмоний выросла, так как ряду пациентов начали проводить компьютерную томографию. Пока 8% от всех пневмоний являются вирусными. Все пациенты с респираторными заболеваниями вызывают подозрение, поэтому проводится целый ряд исследований, в том числе тщательный сбор сведений медиками от пациентов.
ИА REGNUM напоминает, многодетную жительницу Нижнекамска с 90% поражением легких удалось спасти медикам Татарии.
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