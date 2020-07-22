Казань, , 10:33 — REGNUM В Татарии по информации на 22 июля число жертв от заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 31 человека. За последние сутки подтвердились еще два смертельных случая. Об этом сообщили в оперативном штабе республики по борьбе с COVID-19.

Первый случай — 38-летний житель Набережных Челнов. Мужчина был госпитализирован в инфекционную больницу с вирусной пневмонией средней степени тяжести 1 июля. Коронавирус у пациента подтвердили лабораторно. Несмотря на лечение, состояние мужчины ухудшалось. На фоне острой респираторной недостаточности 11 июля наступила смерть.

Еще один погибший — 31-летний житель республики. Пациента госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе республиканской клинической больницы с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции. С 22 июня мужчина находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, проводили специфическое лечение. 5 июля произошло ухудшение состояния из-за хронических заболеваний. 20 июля на фоне прогрессирующей сердечно-легочной недостаточности произошла остановка сердца.

В обоих случаях причина смерти подтверждена в результате патологоанатомической экспертизы.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на 21 июля зараженными новой коронавирусной инфекцией числились 5278 человек. Выздоровели с начала пандемии 4205 пациентов, скончались 29 человек.

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