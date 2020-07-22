Нижнекамск, Татария, , 16:13 — REGNUM Многодетную жительницу Нижнекамска с 90% поражением легких удалось спасти медикам Татарии. Об истории уникального случая спасения рассказали в пресс-службе республиканского минздрава.

Болезнь Наили Алексеевой развивалась быстро. Сначала женщина, принимая антибиотики, лечилась дома, потом доктор назначил уколы, но матери четверых детей лучше не становилось. После нескольких дней наступило ухудшение состояния и пришлось вызвать скорую помощь. По результатам компьютерной томографии (КТ) выяснилось, что легкие пациентки поражены на 75%, женщину срочно госпитализировали.

По словам Наили, было тяжело дышать. Через два дня ее подключили к кислороду. Затем врачи по видеосвязи с Казанью назначили дорогостоящие препараты, но лучше не становилась, женщина попала в реанимацию. Второе КТ показало, что легкие уже поражены на 90%, прошло только три дня после первого обследования.

Анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чайко интубировал пациентку, подключил к аппарату ИВЛ и ввел в медикаментозный сон. В реанимации женщина провела 8 дней, которые стали самыми страшными для ее родных.

Доктору удалось раскрыть поврежденные альвеолы и спасти жизнь многодетной матери. Теперь женщина день своего спасения считает вторым днем рождения и неустанно благодарит врачей за жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Татарии автоматизировали процесс лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции благодаря развертыванию удаленных рабочих мест в больницах и установки системы «Алиса» в лабораториях.

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