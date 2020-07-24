Ташкент, , 09:01 — REGNUM Власти Узбекистана окажут финансовую поддержку частным образовательным организациям, которые приостановили свою деятельность из-за эпидемии коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства народного образования республики.

Соответствующий проект постановления президента опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов. Документ определяет порядок выделения субсидий из бюджета для выплаты заработной платы сотрудникам.

Выплаты сотрудникам негосударственных образовательных организаций планируется начать с 1 июля до возобновления деятельности организаций. Планируется, что эти меры облегчат тяжелое финансовое положение частных образовательных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2020 года стоимость посещения детских садов в Узбекистане выросла в среднем на 15%.

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