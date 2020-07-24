Париж, , 08:39 — REGNUM В последнем эпидемиологическом бюллетене, связанном с коронавирусом во Франции, говорится о росте числа случаев заражения в стране, передает BFM TV.

Эпидемиологи отметили увеличение на 26% количества случаев заражения SARS-CoV-2 на материковой части Франции, по сравнению с прошлой неделей. Против повышения на 18% и 11% за предыдущие две недели. Что еще более тревожно, это увеличение на 66% за три недели.

Известно, что в стране за сутки подтверждают более тысячи новых носителей SARS-CoV-2.

Напомним, с начала эпидемии в больницах Франции скончались 19 666 человек, а в социальных и медико-социальных учреждениях — 10 516 человек.