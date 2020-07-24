Нант, Франция, , 08:27 — REGNUM Региональный куратор исторических памятников Валерия Годар заявила, что ремонтные работы в соборе Нанта, пострадавшем от пожара, займут «не менее трех лет», передает BFM TV.

«У нас есть западный фасад, который сильно пострадал от интенсивного поступления тепла из-за пожара. Камни фасада нестабильны. Нам нужны разные этапы крепления», — сообщила куратор исторических памятников.

По ее словам, второй этап — диагностика и исследования, а затем «период реконструкции», который будет измеряться «в годах».

«Мы постараемся организовать реставрацию этого здания так, чтобы мы могли как можно скорее и в лучшем случае разрешить открытие здания, в начале очень частичное», — подтвердила Валери Годар.

Прокуратурой Нанта начато расследование по делу о «поджоге» собора из-за существования трех отдельных очагов возгорания. Однако причина инцидента остается неясной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин заявил, что на данный момент нет никаких признаков того, что пожар, произошедший в соборе Нанта 18 июля 2020 года, является преступным деянием.

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