Редвуд-Сити, США, , 23:54 — REGNUM Electronic Arts сообщила первые подробности о геймплее (игровом процессе) нового футбольного симулятора FIFA 21. Компания опубликовала трейлер 23 июля на YouTube-канале EA SPORTS FIFA.

В игре появится новая система Agile Dribbling, которая, в частности, позволит геймерам лучше работать «ногами» в ситуации выхода один на один. Она также позволит обходить защитников при помощи различных приёмов и предоставит другие возможности.

Кроме того, в FIFA 21 будут реализованы новая система поведения игроков на поле и механизм Creative Runs, благодаря которому комада будет показывать более «творческую» игру. Electronic Arts объявила, что релиз FIFA 21 состоится в августе 2020 года.

В июне 2020 года Electronic Arts подтвердила, что в основу ПК-версии FIFA 21 ляжет игра, выпущенная для консолей PlayStation 4 и Xbox One, а не версия для консолей нового поколения. Игра разрабатывается на «движке» Frostbite Engine.

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