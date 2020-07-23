Казань, , 18:51 — REGNUM В Татарии в середине июля завершилась первая смена в летних оздоровительных лагерях. Более 14 тыс. детей и подростков смогли отдохнуть в 92 лагерях республики, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи РТ.

Прием детей в оздоровительные лагери, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации, осуществляли при наличии заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными. В целях профилактики персоналу и отдыхающим не менее двух раз в день замеряли температуру тела, а в помещениях проводили уборку. Сотрудники лагеря прошли перед заездом детей тестирование на COVID-19 и всю смену проживали на его территории. Родителям посещать детей запретили. Общение с друзьями и близкими более активно проходило через соцсети.

В республике также реализуется формат профильных смен, например, по изучению английского языка, для начинающих программистов, гражданско-патриотическая смена и другие.

С начала года в Татарии уже отдохнули больше 10 тысяч детей, из них 2,2 тыс. во время весенних каникул, 9825 детей — зимой.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 1 июля в Татарии стартовала летняя оздоровительная компания в детских стационарных лагерях. На ее финансирование планируют направить из бюджета республики порядка 1,6 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 2019 году.

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