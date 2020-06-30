Казань, , 17:13 — REGNUM В Татарии с 1 июля начинается летняя оздоровительная компания в детских стационарных лагерях. На ее финансирование планируют направить из бюджета республики порядка 1,6 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

К работе пока допущены 62 лагеря. Палаточные лагеря откроют лишь в августе. Пришкольные смены перенесли на осенне-зимний период. Персонал в детские лагеря подберут после обследования на антитела к COVID-19 не позднее, чем за 72 часа до начала работы. Предположительно за время отдыха летом 2020 года охватят 82,8 тыс. человек. В том числе 65,8 тыс. ребят отдохнут в стационарных оздоровительных лагерях и на Черном море. Более 13 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации обеспечат путевками. Более тысячи ребят с ограниченными возможностями здоровья также смогут отдохнуть в этом году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с 29 июня открыли все детские и спортивные площадки. Возобновили деятельность детские лагеря отдыха. Также приступили к работе торговые центры площадью до 800 кв. метров.

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