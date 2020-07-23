Рамалла , , 15:44 — REGNUM За минувшие сутки на территории Палестины от COVID-19 и связанных с ним последствия скончались три пациента. Об этом 23 июля рассказала на брифинге министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

«Трое граждан скончались (от нового заболевания за сутки)», — заявила она, добавив, что общее число летальных исходов от COVID-19 в стране стало теперь составлять 70.

Также глава минздрава страны рассказала, что за этот же период в Палестине было выявлено 596 новых случаев заражения коронавирусом и в результате их суммарное количество достигло 11 116.

При этом эль-Кела отметила, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились 1270 человек.

Кроме этого, она рассказала, что в настоящее время 16 пациентов в Палестине находятся в отделениях интенсивной терапии, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Белоруссии случаев заражения коронавирусной инфекцией за истекшие сутки выросло на 167 и достигло 66688.