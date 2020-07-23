Тбилиси, , 13:48 — REGNUM Грузинские эпидемиологи продолжают выявлять новые случаи коронавируса с неустановленным источником заражения, и за последние сутки было выявлено 3 таких случая. Об этом журналистам сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

По ее информации, из 12 новых случаев, подтвержденных за последние 24 часа, 5 выявлены у лиц, контактировавших с ранее инфицированными пациентами. 2 случая были установлены в поселке Гачиани Гардабанского района, который последние несколько дней является в Грузии новой «горячей точкой» распространения коронавируса. Еще 2 случая считаются импортированными. Что касается остальных 3 инфицированных, эпидемиологи изучают их контакты, пытаясь определить источник заражения. Отметим, что подобные случаи с неустановленным источником в Грузии последнее время фиксируются почти ежедневно, что, по оценке эпидемиологов, заслуживает пристального внимания. Тем не менее, особой тревоги относительно возможного ухудшения в стране эпидситуации специалисты на данном этапе не выражают и лишь призывают граждан к строгому соблюдению ранее выданных рекомендаций, особенно — к ношению масок на закрытых пространствах.

На 23 июля в Грузии всего фиксируется 1085 подтвержденных случаев коронавируса, 911 пациентов уже выздоровели, в том числе 4 — за последние сутки, 16 человек скончались. В COVID-клиниках с диагнозом коронавируса проходят лечение 196 пациентов. Еще 268 пациентов находятся в стационарах под наблюдением специалистов. 5936 человек помещены в режим карантина.