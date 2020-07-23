Луцк, Украина, , 13:51 — REGNUM Подозреваемый в совершении террористического акта в Луцке Максим Кривош отказывается сотрудничать со следствием. Об этом, как передает издание Strana.ua, заявила 23 июля помощник начальника управления СБУ Волынской области Иванна Полищук.

«Кривош отказывается объяснять свои действия, подписывать процессуальные документы. Он говорит, что уже всё сказал», — отметила она.

По словам Полищук, сторона обвинения будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей без возможности внесения залога. Максиму Кривошу грозит пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты СБУ заявили о безуспешном допросе подозреваемого. По их словам, Кривош может начать сотрудничество со следствием после второго-третьего допроса.

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