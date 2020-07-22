Луцк, Украина, , 13:40 — REGNUM В ночь на 22 июля специалисты Службы безопасности Украины провели допрос Максима Кривоша, который накануне более 12 часов удерживал в автобусе заложников.

Об этом журналистам сообщил начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков.

«В ночное время был проведен допрос. Пока о сотрудничестве речи не было. После второго-третьего допроса можно будет говорить», — сказал Данюков.

Других подробностей представитель спецслужбы не сообщил.

ИА REGNUM напоминает, что 23 июля суд изберет задержанному меру пресечения. Ранее сегодня в СБУ заявили, что пока изучают, где Кривош взял оружие для теракта (пистолет, автомат и боевую гранату), а также с кем он контактировал при подготовке захвата.