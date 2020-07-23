Москва, , 13:03 — REGNUM Шансы того, что Россия осенью получит вторую волну коронавируса, весьма значительны, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он заявил 23 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если говорить о ситуации с коронавирусом, то на сегодняшний день, по нашим данным, заболеваемость в стране перестала падать. Она стабилизировалась на уровне четверти от пика. То есть она снижалась, а потом перестала снижаться. И в значительной степени это связано с открытием всякого рода инфраструктуры. Шансы того, что мы осенью получим вторую волну, остаются весьма значительны, — сказал Зубец. — И эта вторая волна окажется слабее, чем первая. И за счет того, что он перестал падать, окопался и готовится к контратаке, мы можем получить большие неприятности. Но не открывать инфраструктуру на южном берегу Кавказа нет возможности».

Иначе, как пояснил эксперт, лекарство может оказаться хуже, чем сама болезнь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пока предпосылок к появлению второй волны коронавируса в России не выявлено.

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