Москва, 23 июля 2020, 13:03 — REGNUM Шансы того, что Россия осенью получит вторую волну коронавируса, весьма значительны, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он заявил 23 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Иначе, как пояснил эксперт, лекарство может оказаться хуже, чем сама болезнь.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пока предпосылок к появлению второй волны коронавируса в России не выявлено.
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