Пенза, , 13:08 — REGNUM Пензенский областной клинический центр крови с июня ведет заготовку крови с антителами к SARS-CoV-2. На сегодняшний день уже заготовлено 122 дозы плазмы (28,42 л). По заготовке и переливанию антиковидной плазмы регион вышел на второе место в ПФО, сообщает пресс-служба минздрава области.

Такую плазму сдают пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, и те, у кого обнаружили антитела к коронавирусу. По информации минздрава, «в связи с невозможностью карантинизации в течение 6 месяцев, плазма подвергается процедуре патогенредукции и выдается в лечебное учреждение по требованию». Плазма замораживается при отсутствии экстренной необходимости использования.

В основном потребителями биоматериала являются пензенская областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко и центр специализированных видов медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, плазму используют для лечения тяжёлых и средне-тяжёлых больных. Пока донорами становятся в основном медики, но сдать кровь может любой человек, переболевший COVID-19, в возрасте от 18 до 55 лет.

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