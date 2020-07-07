Пенза, , 10:36 — REGNUM Заготовку плазмы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, начал Пензенский областной клинический центр крови. Об этом сообщает телерадиокомпания «Экспресс».

У желающих стать донорами берут анализы, и если всё в порядке, допускают к процедуре. Сдать антиковидную плазму можно не раньше, чем через три недели после выздоровления. Для выработки специфических антител организму нужно некоторое время.

За одну процедуру у донора могут взять от 200 до 600 мл крови, полученный материал подвергают облучению, затем замораживают и хранят при 25 градусах ниже нуля.

Главный врач центра крови Татьяна Крылова рассказала, что плазму используют для лечения тяжёлых и средне-тяжёлых больных. Пока донорами становятся в основном медики, но сдать кровь может любой человек, переболевший COVID-19, в возрасте от 18 до 55 лет. В медицинские учреждения уже передано 50 доз плазмы.

Читайте также: В Пензе донорскую кровь исследуют на антитела к COVID-19