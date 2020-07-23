Вильнюс, , 12:34 — REGNUM За истекшие сутки на территории Литвы было выявлено девять новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июля сообщается на сайте правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Также сообщается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1960.

Кроме этого, уточняется, что за прошедшие 24 часа в стране никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 80.

При этом указывается, что в настоящее время в Литве 1611 пациентов вылечилось от нового заболевания и что в общей сложности было проведено 493 865 тестов на коронавирус, 3996 из которых — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Индонезии за сутки подтвердили 1906 новых случаев заражения SARS-CoV-2.