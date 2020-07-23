Пенза, , 11:31 — REGNUM В Пензенской области по данным на 23 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 6154 человек. За сутки выявили еще 45 положительных тестов на SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 5345 человек, за сутки — 23 пациента. С момента наблюдения скончались 76 пензенцев, за сутки еще один человек. Очередной жертвой коронавируса стала 68-летняя женщина, имевшая несколько сопутствующих заболеваний. Информацию о новом смертельном случае разместила руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по данным на 22 июля, коронавирусная инфекция подтвердилась у 6109 человек.

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