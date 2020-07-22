Пенза, , 11:15 — REGNUM В Пензенской области, по данным на 22 июля, коронавирусная инфекция подтвердилась у 6109 человек. За сутки выявили еще 41 положительный тест на SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 5322 человека, за сутки — 29 пациентов. С момента наблюдения скончались 75 пензенцев, за сутки — еще один человек. Очередной жертвой коронавируса стала 57-летняя женщина, имевшая сопутствующее заболевание — ожирение 3-ей степени. Информацию о новом смертельном случае разместила руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области наметилась положительная динамика снижения уровня заболеваемости коронавирусом. В связи с этим на территории региона с 21 июля приступили к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

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