Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Куйбышевском районе Ростовской области казачьи поисковые отряды приняли участие в полевой экспедиции, в ходе которой были найдены останки 15 бойцов Красной армии. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

Известно, что солдаты пали в смертельной схватке с гитлеровцами, защищая хутор Новобахмутский. Поисковики рассчитывают установить имена бойцов. Рядом с останками одного из воинов найдены гвардейский значок, ложка с нацарапанной буквой «Н» и истлевшая красноармейская книжка.

В настоящее время поисковую деятельность на Дону несут 22 казачьих отряда.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с начала лета поисковый отряд «Миус-фронт» обнаружил останки более десяти бойцов Красной армии. При этом 2020 год — один из самых сложных для поисковиков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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