Ташкент, , 09:33 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 18 531, сообщили 23 июля в министерстве здравоохранения республики.

За минувшие сутки обнаружено 360 новых случаев заражения. Днем ранее выявили 581 случай. Число выздоровевших пациентов достигло 9872, на лечении остаются — 8560 человек, в том числе 100 — в тяжелом состоянии, 27 — в критическом.

Среди регионов республики по состоянию на 23:30 (21:30 мск) 22 июля наибольшее число случаев выявлено в Ташкенте — 11 163, Ташкентской области — 1750, Андижанской области — 854 и Самаркандской области — 746.

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