Киев, , 09:25 — REGNUM С начала пандемии на Украине зафиксировали 61 851 случай заражения коронавирусом, сообщил 23 июля специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Согласно данным ресурса, за минувшие сутки в стране выявили 856 новых случаев заражения, скончались 17 человек, а выздоровели 828 пациентов.

Отмечается, что всего с начала пандемии от осложнений болезни скончался 1551 человек, а выздоровели 34 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в рядах ВСУ подтвердили 14 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

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