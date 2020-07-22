Киев, , 12:36 — REGNUM За истекшие сутки в вооружённых силах Украины (ВСУ) было выявлено 14 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщает пресс-центр командования медицинских сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев (заражения коронавирусной инфекцией)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что девять человек из этого числа госпитализировано и ещё пять проходят лечение в домашних условиях, состояние всех новых заразившихся оценивается как удовлетворительное.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время в ВСУ 134 заразившихся SARS-CoV-2, при пяти летальных исходах от COVID-19 и 544 вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Украины было выявлено 829 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.