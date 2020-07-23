Киев, 23 июля 2020, 08:59 — REGNUM В первой половине 2020 года Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность 11 нарколабораторий. Об этом сообщили 22 июля в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что сотрудники спецслужбы изъяли 334 килограммов наркотиков и 188 килограммов сырья для их изготовления.
В пресс-службе добавили, что по делам, связанным с оборотом наркотиков, начато 105 расследований, осуждён 31 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Роман Грищук рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский понимает важность легализации медицинской марихуаны, однако опасается политических последствий данного решения.
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