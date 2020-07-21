Киев, , 09:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский понимает необходимость легализации марихуаны для использования в медицинских целях, но считает, что население Украины к этому не готово, заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Роман Грищук 20 июля в комментарии журналистам Telegram-канала PavlovskyNews.

Депутат рассказал, что на встрече с президентом Украины обсуждался, в частности, закон о легализации медицинской марихуаны.

По его словам, Зеленский опасается манипуляций со стороны политических оппонентов, которые могут вновь начать обвинять президента Украины в употреблении наркотиков, как это было во время избирательной кампании.

Зеленский понимает, что медицинскую марихуану следует легализовать, но считает, что жители Украины к этому не готовы, отметил Грищук.

Депутат рассказал, что осенью на Украине начнётся информационная кампания, во время которой жителям Украины расскажут о правильном применении медицинской марихуаны. Только после этого начнётся подготовка соответствующего закона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве у стен офиса президента Украины состоялась акция за легализацию медицинской марихуаны. В ней приняли участи примерно 100 человек.

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