Кемерово, , 07:37 — REGNUM В Кемеровской области общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 3050. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 67 жителей Междуреченска, Кемерово, Новокузнецка и других городов.

Тем временем, за сутки зарегистрирован очередной летальный исход среди носителей вируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончалась пациентка из Новокузнецка.

«У женщины 1941 года рождения болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сердечно-сосудистой патологии», — отметили в штабе.

Таким образом, всего в регионе жертвами COVID-19 стали 21 человек.

Выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 60 пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени в Кузбассе излечились 1694 человека. 1335 носителей остаются под наблюдением врачей.

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