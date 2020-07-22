Междуреченск, Кемеровская область, , 07:34 — REGNUM Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Кемеровской области выросло до 20. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались два человека.

«У мужчины 1947 года рождения болезнь протекала на фоне сахарного диабета и онкологического заболевания. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1951 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии», — отметили в штабе.

Тем временем, за сутки заражение коронавирусом выявили у 64 человек. Основной вклад в прирост внесли Междуреченск, Новокузнецк и Прокопьевс. Таким образом, всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 2983 случая. Из которых к настоящему времени излечились 1634 человека.

Под наблюдением врачей остаются 1329 пациентов с диагнозом COVID-19. Кроме того, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5184 человека.

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