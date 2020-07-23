Улан-Удэ, , 07:26 — REGNUM Региональный штаб Бурятии по борьбе с коронавирусом сегодня, 23 июля, рассмотрит вопрос о снятии ограничений на работу предприятий в сфере дополнительного образования. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом попросили предприниматели в ходе видео-конференц-связи главу региона Алексея Цыденова.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора готовы рассмотреть снятие ограничений на индивидуальные занятия.

«Также определимся по понятию «групповое занятие». Посмотрим, что считать группой — два, три или пять учеников», — отметил он.

Добавим, что в республике, помимо организаций допобразования, запрещена деятельность кафе и ресторанов, не имеющих отдельного входа, кинотеатров, а также бассейнов.

Впрочем, как сообщало ИА REGNUM, ранее региональные власти пригрозили вновь закрыть все предприятия общепита из-за нарушений.

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