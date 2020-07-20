Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM Власти Бурятии рассматривают вопрос о возобновлении ограничительных мер в отношении заведений общественного питания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это связано с продолжающимися нарушениями санитарно-эпидемиологических требований в кафе и ресторанах.

По словам главного санврача региона Сергея Ханхареева, в ходе проверок нарушения выявлены в пяти из девяти заведений. В частности, у работников нет справок о прохождении медосмотра, отсутствуют антисептики, за столами сидят более четырёх человек.

«При сохранении такой тенденции Республиканским оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией будет принято решение о приостановлении работы ресторанов, кафе и столовых», — отметили в правительстве.

Как отметил глава республики Алексей Цыденов, решение будет принято до 1 августа. Он добавил, что необходимо стабилизировать эпидемиологическую ситуацию к началу нового учебного года.

Напомним, ранее оперштаб Бурятии принял решение о закрытии всех кафе и ресторанов Северобайкальска. Как сообщало ИА REGNUM, показатели выявленных случаев заражения коронавирусом здесь в 2,5 раза превышают средние значения по республике. При этом в местных кафе продолжают проводить свадьбы и юбилеи с сотней гостей.

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