Пекин, , 07:24 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила желтый уровень погодной опасности из-за высоких температур в ряде районов страны, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

23 июля в ряде районов провинции Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси и Хунань ожидаются температуры до 37−39 градусов Цельсия, сообщили в Национальном метеорологическом центре. В некоторых районах возможно повышение температур до 40 градусов Цельсия и выше.

Центр рекомендует гражданам избегать уличной активности в разгар жары в обеденное время, а властям предпринять профилактические меры. В Китае действует четырехцветная система предупреждения погодной опасности, где уровень угрозы растет от синего и желтого до оранжевого и красного.